Sondaggi, quanto vale il Centro di Renzi: il dato cambia gli scenari delle Europee

09 settembre 2023 a

a

a

Quanto vale il Centro di Matteo Renzi in vista delle prossime elezioni europee? A rispondere a questa domanda è il sondaggio dell'Istituto Piepoli che come di consueto valuta gli orientamenti di voto degli italiani, ma non solo. Secondo la rilevazione il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, è in calo di mezzo punto rispetto all'ultimo sondaggio ma è di gran lunga la prima forza politica del paese al 29%. Stabili la Lega al 9% e Forza Italia al 7%, I Moderati si attestano all’1,5%. Nel complesso il centrodestra è 46,5%. Immobile centrosinistra, con il Pd di Elly Schlein stabile al 19,5%, Sinistra Italiana/Verdi sono dati al 3,5%, +Europa al 2,5%, e la coalizione vale complessivamente il 25,5%. Cresce di mezzo punto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che va al 16%. Azione è dato al 3,5% e Italia Viva al 2,5%.

La sinistra vaneggia sul crollo di Fratelli d'Italia: il sondaggio smentisce tutto

Nel sondaggio di Piepoli emerge che il 14% del campione potrebbe prendere in considerazione la lista di Renzi, il Centro. Il 4% si dice certo di votarla, il 10% la voterebbe probabilmente, mentre il 78% probabilmente o certamente no. In sintesi il "bacino potenziale", considerando gli astenuti, è del 5%, un punto sopra la soglia di sbarramento prevista alle europee, al netto di possibile modifiche al ribasso di un punto di cui tuttavia si sta discutendo. Ma chi sono gli italiani che potrebbero dare fiducia alla nuova avventura dell'ex premier? Tra i potenziali elettori il 24% si dice di centro, il 13% di centrodestra e l'11% di centrosinistra o del Movimento 5 stelle.