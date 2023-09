Governo, Ciriani gela Renzi e Calenda sullo sbarramento al 4%

09 settembre 2023 a

Una trattativa con le opposizioni sulla soglia di sbarramento in cambio di appoggio in Parlamento alle riforme? Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, smentisce l’ipotesi di colloqui in corso con Matteo Renzi e Carlo Calenda sullo sbarramento: “Nessuna trattativa con Renzi e Calenda, lo sbarramento resta al 4%. Le riforme, quando saranno presentate le faremo sopra, non sotto, il tavolo”.

Ciriani, nell’intervista al Corriere della Sera, è tornato sulle critiche rivolte dal governo al commissario europeo Paolo Gentiloni: “Il governo Meloni ha dimostrato di essere serio e responsabile. Non chiediamo di modificare il patto di stabilità per scassare i conti pubblici italiani, ma per far ripartire il Paese. Su questo dobbiamo essere tutti italiani. La decisione sulle modifiche al patto non è presa. Si sta discutendo e lo stesso Mario Draghi ha ammonito di non tornare all’austerità. Capisco che i commissari rappresentano l’Ue, ma l’Ue - ammonisce Ciriani - rappresenta gli Stati. Se l’Italia va male è un danno per tutta l’Europa”.