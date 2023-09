Ustica, Renzi critica Amato: "No a messaggi in bottiglia, ma il muro di gomma c'è stato"

02 settembre 2023 a

Matteo Renzi interviene sull'intervista di Giuliano Amato a Repubblica in cui l'ex presidente della Corte costituzionale ed ex presidente del Consiglio ha rilanciato la tesi del missile francese che abbattè il DC9 Itavia a Ustica. Per il leader di Italia Viva avrebbe dovuto essere più prudente e, soprattutto, sarebbe stato meglio che avesse scelto un'altra sede per dire certe cose.

"Il tema è che ci sono 81 italiani che sono morti nel modo più orribile, mentre andavano in vacanza, lasciando nel dolore famiglie che hanno chiesto la verità e continuano a chiederla - ricorda Renzi - Che vi sia stato quello che Purgatori chiamava il muro di gomma è difficile negarlo e oggi Amato lo conferma in modo autorevolissimo. Per questo esprimo la perplessità sul modo in cui ha detto queste cose: noi dobbiamo trasparenza e verità a 81 famiglie prima di parlare con i francesi o i libici". Poi il consiglio ad Amato: "Se ha qualche elemento in più, deve essere un pò più conseguente e non limitarsi a un’intervista e a una ricostruzione del si dice. Chi come me o Amato ha fatto il premier e ha avuto accesso alla complicata materia dei segreti di Stato. il mio è un invito al presidente Amato: prima di chiedere a Macron, che andava alle medie al tempo di Ustica, prima di chiedere delle spiegazioni con un’intervista, dica tutto quello che sa, altrimenti sembra un messaggio in bottiglia e con 81 morti non si mandano messaggi in bottiglia", conclude il leader di Italia Viva.