Ustica, Salvini spiazzato da Amato: dichiarazioni di inaudita gravità

02 settembre 2023 a

a

a

Il governo non si tira indietro sulla strage di Ustica. Le parole di Giuliano Amato nell’intervista a Repubblica hanno fatto sobbalzare dalla sedia Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Giuliano Amato ha rilasciato dichiarazioni di inaudita gravità a proposito di Ustica. È assolutamente necessario capire se ci sono anche elementi concreti a sostegno delle sue parole. Visto il peso delle affermazioni di Amato e il suo ruolo rilevante all’epoca dei fatti, attendiamo commenti delle autorità francesi”.

“Esca allo scoperto se ha elementi”. Meloni in pressing su Amato

Più cauta la posizione dell’altro vicepremier, nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto sul palco di Cernobbio sulla questione del giorno: “Bisogna verificare quello che è successo. Questa è la versione di un ex presidente del Consiglio, una sua versione. Non c’è da commentare. Bisognerà fare chiarezza e accertare. Amato è una persona che ha avuto grande importanza, ma ora è un privato cittadino che parla. Se chiederemo un chiarimento alla Francia? Vedremo di cosa si tratta, bisogna essere prudenti e valutare se sono cose vere o no. Si tratta di un’intervista. Tocca alla magistratura indagare”.