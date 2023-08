Il Pd si scatena pure su Figliuolo. “Inaccettabile”, ennesimo pretesto anti-governo

31 agosto 2023 a

Pure Francesco Paolo Figliuolo finisce nella lista nera del Partito Democratico. Il generale, chiamato dal governo Meloni a gestire l’emergenza dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, era stato a lungo osannato dai dem durante il governo Draghi per la campagna vaccinale anti-Covid, ma ora si sprecano gli attacchi dopo l’incarico ricevuto dal centrodestra. Ad attaccare Figliuolo sono le dichiarazioni della senatrice bolognese del Pd, Sandra Zampa: “Abbiamo ascoltato oggi le parole del commissario Figliuolo in conferenza stampa. Abbiamo grande fiducia nel suo impegno e nel suo lavoro e ci troverà sempre disponibili, come ha sottolineato anche il presidente Bonaccini, a dare il massimo contributo e il più grande aiuto nell’opera di ricostruzione. Ma non è più possibile non avere certezza sui tempi dei ristori. Serve rispetto per famiglie e imprese che da mesi aspettano di sapere cosa succederà e in che tempi”.

Alluvione, Figliuolo promette il 100% delle risorse. E Bonaccini rilancia: "Subito 1 miliardo"

“Non è accettabile - tuona Zampa contro il commissario post-alluvione - sentire il commissario Figliuolo affermare che non sa dare una data perché devono essere ancora messe a punto piattaforme, procedure e norme semplificate. Il governo deve dare risposte certe ai cittadini emiliano-romagnoli”. Un attacco casuale o dettato da motivazioni politiche?