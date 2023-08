Alluvione, Figliuolo promette il 100% delle risorse. E Bonaccini rilancia: "Subito 1 miliardo"

31 agosto 2023 a

Il commissario straordinario all'alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, promette di sbloccare il 100% delle risorse destinate all'Emilia Romagna. Ma intanto il governatore Stefano Bonaccini rilancia chiedendo subito 1 miliardo di euro. Figliuolo oggi ha incontrato i componenti del Patto per il Lavoro: "C’è stato un ottimo confronto a parte le relazioni tra la struttura Commissariale e la regione - ha detto il commissario - abbiamo un obiettivo comune, mettere a posto ciò che è successo dopo l’allouvione, vogliamo lavorare bene seguendo i principi della sana amministrazione: trasparenza, legalità efficienza".

"Siamo soddisfatti per l’ordinanza appena emanata che va a ristorare i Comuni, che hanno dovuto erogare delle somme alte per far fronte all’emergenza - ha aggiunto Figliuolo - a brevissimo verrà emanata l’ordinanza per mettere in sicurezza i territori colpiti. Poi torneremo sui piani speciali. Chiaramente adesso il tema è legato alla ricostruzione privata a superare i sussidi dati di prima emergenza 3-5mila euro, i contributi di autonoma sistemazione, stiamo affinando tre ordinanze: primo soggetti attuatori, due le famiglie, terzo imprese. Lavoriamo per rimborsare fino al 100% come ha detto Giorgia Meloni a famiglie e imprese".

Bonaccini insiste nell'esigenza di far presto: "Per quanto riguarda i fondi dell’alluvione c’è il problema delle risorse, ci sono circa 300 milioni, servono dieci volte tanto. Noi chiediamo di sbloccare oltre 1 miliardo di euro di risorse non spese. Oggi manca ancora un miliardo dei fondi messi a disposizione, attendiamo che il Governo ci dia una risposta chiara su questo".