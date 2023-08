Bonaccini svicola su Schlein, Telese: "Deve rispondere", gelo a In Onda

19 agosto 2023 a

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, è ospite della puntata di sabato 19 agosto di In Onda estate, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. Si parla della ricostruzione dopo la disastrosa alluvione di maggio, con il governatore che come è noto avrebbe voluto essere scelto come commissario, ma il governo ha optato per il generale Figliuolo. Va in onda un duro attacco di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia che ricorda come Elly Schlein, vicepresidente dello stesso Bonaccini, avesse le deleghe per il clima per l'Emilia-Romagna e in campagna elettorale prometteva grande attenzione alla prevenzione. Accuse alle quali il dem non vuole rispondere direttamente.

"Nell'amministrazione regionale si può sempre fare di più è meglio, ma ricordo che l'alluvione è stata registrata come uno dei tre eventi più catastrofici mai registrati nel passato nel nostro Paese per quantità di acqua caduta, e nei tre eventi più catastrofici al mondo insieme alla siccità del Sud America e al terremoto terribile che ha colpito Siria e Turchia", afferma il governatore. "Ma io voglio star fuori dalle polemiche, perché ora dobbiamo fare come per il terremoto...".

A quel punto Telese scatta: "Ma Bignami attacca lei e la sua giunta, deve rispondere". "Bignami ne tira fuori una nuova ogni giorno. Elly ha lavorato benissimo con me altrimenti non sarebbe arrivata dov’è, in Parlamento prima e a diventare segretaria dopo. Elly è una persona capace", ha detto Bonaccini lamentando che il governo di Giorgia Meloni al momento ha mandato risorse inferiore a quelle necessarie.