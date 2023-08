Calenda sulle vacanze in resort: "Non sono elitarie, e io sono un esperto..."

19 agosto 2023 a

Basta polemiche sulle vacanze dei politici. E' con un tweet che Carlo Calenda oggi cerca di porre fine al vespaio che si è alzato dopo che Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è stato "pizzicato" in un resort di lusso in Maremma. "Leggo le solite assurde polemiche sulle vacanze elitarie di Conte, Meloni etc - scrive Calenda, a metà tra il serio e il faceto - Come specialista della materia (élite) vorrei dire che albergoni termali, yacht e supermasserie non sono elitarie". Poi una frase che sembra svelare il reale intento celato dietro il tweet del segretario di Azione.

"Piuttosto - prosegue insomma Calenda - piccoli alberghi di charme (massimo tre stelle) e pranzo al sacco, ecco lì si annida la vera élite". Il riferimento sembrerebbe essere a una certa sinistra radical-chic che si ammanta di pauperismo, ma Calenda ha deciso di restare piuttosto criptico. Chi deve capire, insomma, capirà.