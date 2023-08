Giuseppe Conte difende i "lavoratori poveri" poi va in vacanza nel gran resort

Christian Campigli 18 agosto 2023 a

a

a

L’Avvocato del Popolo, il braccio politico di Landini e dei percettori di reddito di cittadinanza ci ricasca. E dopo aver trascorso le festa natalizie a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 a Cortina, ha optato in questo infuocato Ferragosto per un resort a cinque stelle nella meravigliosa costa toscana. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il leader dei Cinque Stelle avrebbe infatti prenotato un periodo di villeggiatura in un lussuoso resort nel cuore della suggestiva Maremma, il Terme di Saturnia Spa & Golf.

Amnesie sinistre, la Cgil chiede il salario minimo ma è sempre stata contraria

Basta utilizzare uno dei mille motori di ricerca per imbattersi nel curatissimo sito della favolosa struttura ricettiva. Un portale che invita il cliente ad entrare «in una dimensione di autentico benessere, ad immergersi in acque prodigiose che da 3000 anni sgorgano dalle profondità per regalare una vera e propria rinascita. La tradizione della cultura termale è al centro dell’esperienza di Terme di Saturnia Natural Destination, con il potere naturale antiossidante delle acque termali certificate, una risorsa per la salute, il benessere, la cura del corpo sin dalle più antiche civiltà. Un luogo dall’energia magnetica ideale per chi è alla ricerca di equilibrio psico-fisico, di armonia fra mente e corpo, salute e bellezza, che si compone di diversi luoghi accomunati dall’arte dell’accoglienza, dall’expertise e dalla passione del nostro Team, capace di trasformare sia un soggiorno che una giornata di benessere termale in esperienza rigenerante».

Dal corna-gate all'ecoansia fino a Zanza: alfabeto di un'estate scorretta

Ma non basta. I clienti, imboccando il viale di ingresso allo SPA Resort 5*, inizieranno «un’esperienza di trasformazione, avvolti nell’abbraccio terapeutico della natura circondati da 120 ettari di parco. Con 124 camere e suite, uno spettacolare campo da golf 18 buche con certificazione GEO. Ristoranti e bar, per un viaggio in un paesaggio gastronomico fatto di tradizione e cura per la purezza e la freschezza delle materie prime, con predilezione per proposte locali». Una descrizione ben dettagliata, che delinea alla perfezione una location da sogno.

Sia ben chiaro, Giuseppe Conte è libero di andare dove ritiene opportuno e con chi gli pare. Visto che paga, coni suoi soldi (quelli guadagnati onestamente come parlamentare), i salatissimi conti del prestigioso albergo. Nello specifico, la tariffa varia dai 600 ai 1.400 euro al giorno, a secondo dei trattamenti. Una pausa di riflessione per il leader grillino, dopo le lunghe riunioni per il salario minimo, la nuova battaglia della sinistra nostrana.

Dove sono andati in vacanza i politici: la meta più gettonata

Una scelta che in rete non è stata molto apprezzata. «Conte si dimostra coerente anche in vacanza. Lui applica il principio del #salariominimo alle stanze d’albergo: se non costano minimo 1000 euro a notte, non le prende neanche in considerazione», si legge su Twitter. Chissà poi che avrà pensato Maurizio Landini. Il sindacalista, che dallo scorso febbraio ha stretto un patto di ferro con Giuseppe Conte ed Elly Schlein, due giorni fa ha tuonato contro Giorgia Meloni. «Se il governo, anziché chiudersi nei resort, ascoltasse le persone che non possono andare in vacanza, capirebbe perché la piazza del 7 ottobre a Roma sarà strapiena». Quelle parole sferzanti valgono anche per il compagno Conte?