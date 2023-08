Sondaggio Piepoli: cresce il partito di Meloni, quanto ha guadagnato in un anno

17 agosto 2023 a

Nonostante i tanti problemi che affliggono la vita politica italiana, il partito di Giorgia Meloni non perde un colpo. E, anche rispetto alle elezioni politiche che l'hanno portata a Palazzo Chigi, Fratelli d'Italia continua a crescere. Se n'è parlato su Rainews24 dove era in collegamento Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli.

Rispetto alle rilevazioni del 25 settembre 2022, giorno delle ultime elezioni politiche, Fratelli d'Italia ha guadagnato il 3,5% arrivando al 29,5%. Sempre nell'ambito del centrodestra, risulta in crescita anche la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2% raggiungendo il 9%. Discorso diverso per il partito di Forza Italia che, forse anche complice la scomparsa del suo fondatore e leader Silvio Berlusconi, perde lo 0,6% e scendendo al 7,5%. Per quanto riguarda l'opposizione di sinistra, il Pd di Schlein fa fatica a difendersi e rispetto a un anno fa guadagna lo 0,4% arrivando a 19,5%. Sia l'Allenza Verdi-Sinistra che +Europa perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,3% scendendo a 3,5% e 2,5%. Situazione congelata per il Movimento Cinque Stelle che in un anno ha guadagnato lo 0,1% attestandosi al 15,5%. Quel che resta del Terzo Polo se la passa decisamente peggio. Azione e Italia Viva perdono insieme l'1,8%.