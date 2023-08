Pier Silvio Berlusconi in politica, si muove Marina: retroscena sulla discesa in campo

Sullo stesso argomento: A Forza Italia serve un ritorno al futuro e parlare al cuore della gente

I segnali di un possibile approdo in politica Pier Silvio Berlusconi a due mesi dalla scomparsa del padre e a quasi trent'anni della famosa discesa in campo con la videocassetta inviata ai telegiornali ci sono tutti. Tra tutti il sondaggio Winpoll sul suo gradimento tra gli elettori mostrato al Tg5 e i retroscena che lo vedono "tentato" dal seguire le orme di Silvio Berlusconi. Ma sabato 12 agosto arriva la notizia che Marina Berlusconi, primogenita del Cav, non sembra d'accordo.

È lei che è sempre stata "rappresentante «ufficiale» della famiglia, voce che si levava a sostegno del padre nei momenti più difficili, erede da tanti evocata quando il papà sembrava potesse cedere il trono a un delfino che non trovava (e non cercava davvero) mai", si legge nel retroscena del quotidiano che ricorda come Marina ha sempre escluso un intervento diretto nella cosa pubblica. Ma "Pier Silvio è — a detta di tutti — davvero tentato. Affascinato, sembra, sia dalla politica in sé, sia dal ruolo di primo piano che in effetti entrare in questo mondo, anche solo a livello di ipotesi, dà". In Forza Italia non vedono l'ora per dare slancio al partito con un altro Berlusconi. Tuttavia a frenare le ambizioni di Pier Silvio ci sarebbe proprio la sorella: sembra che "Marina stia insistendo sul rischio che avrebbe per Fininvest, e per tutte le controllate, una discesa in campo. Intanto perché sono parecchie le operazioni che le società hanno in mente di attuare che sarebbero pressoché bloccate da un impegno politico di tale portata".

C'è poi il rischio che se l'ad di Mediaset si candidasse si tornerebbe a parlare di conflitto di interessi, con gli equilibri ereditari decisi dal testamento di Silvio Berlusconi che sono inoltre "delicati, suddivisi tra i 5 figli". Poi c'è l'aspetto politico: i Berlusconi tornerebbero bersaglio degli attacchi della sinistra ma, è il timore, "anche della magistratura". Detto questo, la discesa in campo di Pier Silvio è da scartare? Forse per ora, ma non in assoluto. Se accadrà, dovrà essere preparata nei minimi dettagli, con una campagna forte e un messaggio al Paese.