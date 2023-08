Conte alla festa del Pd. Il campo largo ci riprova e si aggrappa alle Europee

11 agosto 2023 a

Dopo il grande gelo, il leader del Movimento 5 stelle è atteso alla Festa dell'Unità a Ravenna, invitato dalla segretaria del Pd. Ad annunciarlo è stato il Domani di Carlo De Benedetti. Il campo largo ci riprova e presto le differenze tra le forze politiche di Giuseppe Conte ed Elly Schlein saranno meno evidenti. I sondaggi attuali registrano un 19% per il Nazareno e un 16% per il partito fondato da Beppe Grillo. Intanto il centrodestra non accenna a calare e invia agli elettori segnali di coesione. È probabile che la decisione di un ricongiungimento sia stata dettata dall'emorragia di voti che sta facendo traballare la sinistra.

D'altronde non è un fatto nuovo che le feste di partito siano eventi con forte valore simbolico. Quella tra Elly Schlein e Giuseppe Conte è già la reunion più chiacchierata della politica. Intanto oggi Pd, 5Stelle, Azione, Verdi, Sinistra ed ex radicali saranno gli attori del faccia a faccia con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per parlare di salario minimo. La proposta del capo del Movimento 5 stelle, controfirmata da tutte le formazioni nominate sopra (e non da Italia viva), è il nesso naturale per fornire un primo motivo di compattezza all'esterno.

La segretaria dem e Conte potrebbero aver capito che, se insieme non si raggiungono risultati, da soli proprio non partecipano alla corsa. La decisione di prendere parte alla Festa dell'Unità di Ravenna potrebbe essere un modo per iniziare ad aggrapparsi alla partita delle elezioni europee.