Salario minimo, Schlein cambia discorso: "Ho chiesto di De Angelis"

L'incontro delle opposizioni con il governo Meloni doveva riguardare il salario minimo ma Elly Schlein, segretario del Pd, ha deciso di interrogare il premier su tutt'altro argomento. A margine del confronto, infatti, Schlein ha rivelato di aver "chiesto conto delle dimissioni di De Angelis". Ovvero Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito al centro delle polemiche per dichiarazioni fatte a titolo personale sulla strage di Bologna. Dopo un confronto con il proprio collaboratore nei giorni scorsi il governatore Francesco Rocca ha deciso di confermargli la fiducia, e quindi l'incarico, ma per Schlein evidentemente il caso non è ancora chiuso.

Secca la replica di Meloni. "Non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione del presidente della Regione - ha detto il premier ai giornalisti - perché credo sia una competenza del governatore del Lazio". Sull'altra questione sollevata da Schlein durante l'incontro sul salario minimo, ovvero "i ristori che ancora non arrivano nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna", Meloni ha risposto affermando che "le rimostranze di Bonaccini (presidente della Regione, ndr) sono infondate".