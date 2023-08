Meloni e Fratoianni, "pre-vertice" a sorpresa. Cosa è accaduto in aereo

11 agosto 2023 a

A Palazzo Chigi è in corso l'atteso incontro sul salario minimo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni, che mettono sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all'ora. Proposta che però Meloni ha già bocciato: "Rischia di peggiorare la situazione". Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, è tornato a chiedere: "Cosa ci ha convocato a fare?". Il governo, però, ha garantito un atteggiamento di ascolto e di confronto perché c'è la convinzione che quello delle retribuzioni sia un tema preminente, ma la premier non intende rilanciare con una propria contro-strategia di azioni e norme. In attesa dei risultati di questo faccia a faccia tra il premier e le opposizioni, si apprende che Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni hanno avuto un pre-vertice in aereo. Entrambi, infatti, si sono ritrovati sul volo di linea Brindisi-Roma.

Sia Giorgia Meloni che Nicola Fratoianni hanno preso il volo di linea Brindisi-Roma prima del vertice a Palazzo Chigi. Entrambi tornavano da una vacanza in Puglia. In particolar modo, il premier era in Valle d’Itria con la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. Con loro c’erano anche la sorella Arianna e il cognato nonché ministro Francesco Lollobrigida. Anche Fratoianni si trovava da qualche giorno in Puglia, dove si stava godendo un po’ di relax con il figlio. Intercettato dall’Adnkronos prima dell’incontro a Palazzo Chigi, Fratoianni ha provato a smentire il “pre-vertice” e si è congedato con una battuta: “Ora direte che c’è il governo Meloni-Fratoianni…”.