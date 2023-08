Renzi sfotte Calenda e allontana Forza Italia: il centro siamo solo noi

06 agosto 2023 a

Matteo Renzi va spedito come un treno. Il leader di Italia Viva ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove non ha risparmiato nessuno dalle sue bordate, a partire dall’ormai ex alleato del Terzo Polo: “Carlo Calenda fa tutto da solo. Ad agosto dello scorso anno ruppe con Letta e Bonino, quest’anno ha rotto con noi, chissà con chi litigherà nell’agosto 2024». La questione dei gruppi è secondaria, prima viene la politica. Io vedo uno spazio per un’area di centro distante da Giorgia Meloni e Matteo Salvini ma non alleato con Conte e Schlein. Un’area di centro riformista. Forza Italia è totalmente a rimorchio di Salvini e Meloni, dunque non vedo margini. Hanno scelto il sovranismo, il centro siamo solo noi”.

Un altro passaggio dell’intervista è quello sul caso del dossieraggio su politici e vip: “Secondo me non serve cambiare le regole, per evitare il dossieraggio basta rispettare le leggi che già ci sono. E la Costituzione. Nel mio caso - prosegue Renzi al quotidiano - ho avuto a che fare non solo con indagini che sono andate contro la legge, come ha dimostrato la Cassazione. Ma addirittura con pm che non hanno rispettato la Costituzione, come ha sancito la Corte. Dunque non chiedo di cambiare le leggi, ma chiedo di rispettarle. Perché in vicende così siamo noi dalla parte della legalità, non chi ha fatto indagini farlocche su di noi”. Ennesimo intervento a muso duro con i magistrati.