Sondaggio Winpoll, gli elettori di Forza Italia vogliono Pier Silvio Berlusconi leader

Un sondaggio che magari convincerà Pier Silvio Berlusconi a seguire le orme del padre. L’istituto Winpoll ha sondato il tasso di conoscenza e fiducia dell’erede del Cavaliere ed è emerso che il 94% del campione dichiara di conoscerlo e il 46% di avere fiducia in lui. Un dato che sale al 94% tra gli elettori di Forza Italia che ritengono per oltre due terzi che sarebbe un fatto positivo se fosse l'erede politico del fondatore del partito azzurro. Il 71% degli intervistati, inoltre dichiara di essere a conoscenza dei cambiamenti in atto ai palinsesti Mediaset e il 61% afferma di condividerli. Li giudica positivamente anche il 41% degli elettori del Pd e il 45% degli elettori del Movimento 5 Stelle.

I sondaggisti hanno poi chiesto l'autocollocazione politica degli elettori in una scala da 1 (estrema sinistra) a 10 (estrema destra) Il dato che emerge, con una media di 5,7 è un dato a forma di gaussiana, con le fasce di popolazione più giovani e più anziane che si dichiarano più a sinistra (dato medio 5,4), mentre le fasce 30 - 65 anni si dichiarano più orientate al centrodestra (5,8). Tra chi dichiara di votare per Terzo polo, Pd, M5S, Verdi, Sinistra è stato infine chiesto quale tipo di alleanza preferirebbe per questa ipotetica coalizione ed il 51% ha espresso una preferenza per un campo largo senza Terzo polo, preferito solo dal 26% degli interpellati.