Pd, Bonaccini spara a zero su Schlein: le mancanze su sanità e imprese

Aria pesante tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente del Pd è stato ospite di PiazzAsiago ed ha punto la segretaria su diversi argomenti, criticando alcune mancanze lampanti: «Con le opposizioni andate ognuna per sé, il governo non rischia nulla ma dobbiamo essere capaci non solo di criticare ma anche di far comprendere qual è la proposta alternativa. Ci vuole misura nella critica e responsabilità nella proposta. Alle giuste e sacrosante battaglie per i diritti civili ce ne vogliono altrettante sui diritti sociali e vorrei che il mio partito citasse un po’ di più la parola ‘impresa’ e che dicesse che serve un patto sociale con il mondo del lavoro e con il mondo dell’impresa».

«Io – ha proseguito Bonaccini - ho il dovere di dare una mano a Elly Schlein, è segretaria da pochi mesi e nel Pd c’è sempre la corsa a indebolire il nuovo segretario». Una cosa che però, al posto di Schlein, Bonaccini farebbe e che la nuova segretaria non ha fatto? «C’è un tema che vorrei il Pd affrontasse in maniera più forte, che c’è – l’altra bordata dello sconfitto alle primarie dem - un tentativo di colpire la sanità pubblica a favore di quella privata e noi dobbiamo dire con forza che siamo il partito che punta al diritto alla salute».