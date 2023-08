Sondaggio Noto, gradimento a valanga per il governo e per Giorgia Meloni

02 agosto 2023 a

Un italiano su due, il 46%, è soddisfatto dell’operato dell’attuale governo. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’istituto Noto Sondaggi sull’opinione degli italiani nei confronti del governo Meloni. Secondo i dati emersi dallo studio, è alto il consenso per il governo tra gli elettori dei partiti di maggioranza: è infatti soddisfatto il 78% degli elettori di Forza Italia, l’80% di quelli della Lega e ben il 92% di Fratelli d’Italia. Non mancano tuttavia coloro che si dicono soddisfatti dell’operato del governo tra gli elettori dei partiti di opposizione: più della metà degli elettori di Azione-Italia Viva, il 56%, e il 17% degli elettori del Movimento 5 Stelle. Solo il 9% degli elettori del PD si dice infine soddisfatto. La metà esatta dei rispondenti, il 50%, si dice invece insoddisfatto, con le percentuali più alte tra gli elettori del PD (90%) e Movimento 5 Stelle (82%). Gli indecisi sono solo il 4%.

La soddisfazione per l’operato del governo riguarda in particolare tre temi: l’agricoltura (46%), la promozione e la difesa del Made in Italy (45%) e i rapporti con l’estero (45%). Gli italiani vorrebbero invece maggior impegno governativo su riforma sanitaria (37%), lotta alla povertà (26%) e lotta alla burocrazia (26%). Ugualmente polarizzato il gradimento degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni: il Presidente del Consiglio piace al 46% degli elettori (all’89% di quelli di Forza Italia, all’87% di quelli della Lega e al 97% di quelli di Fratelli d’Italia ma anche al 17% degli elettori del Pd e al 18% di quelli del Movimento 5 Stelle) e non piace al 47% dei rispondenti (70% degli elettori di Azione/Italia Viva, 83% di quelli del Pd e 81% di quelli del Movimento).

Prevalentemente positivo (44%) anche il giudizio degli italiani sull’operato del governo relativamente alle problematiche legate al lavoro: è soddisfatto l’85% tra gli elettori di Fratelli d’Italia, l’84% di Forza Italia, ma solo il 60% di quelli della Lega e ben il 62% degli elettori di Azione/Italia Viva. Solo il 26% dei rispondenti esprime un parere negativo e il 30% non sa. Elevato infine il consenso del governo sulle politiche migratorie: il 63% degli intervistati, e ben il 49% degli elettori del Movimento 5 Stelle, condivide la scelta di contrastare le partenze irregolari e di operare per convincere i paesi terzi a rimpatriare chi arriva in maniera irregolare. Solo il 21% dei rispondenti esprime un parere negativo e il 16% non sa. I numeri non mentono mai: l’esecutivo di centrodestra piace eccome agli italiani.