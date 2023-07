Pnrr, il piano di Crosetto per raggiungere gli obiettivi: il Parlamento lavori di più

30 luglio 2023 a

a

a

Guido Crosetto tira le orecchie ai parlamentari italiani. Secondo il ministro della Difesa, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr è necessario velocizzare i lavori delle Camere e non lavorare solo dal martedì al giovedì. In merito ai target - tra i quali la riforma della giustizia, la riforma sanitaria, la riforma del fisco - su cui Bruxelles preme «non credo ci sarebbero grandi problemi a raggiungere quei target, se le Camere si impegnassero con gli stessi ritmi del governo». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato dal Corriere della Sera. «I lavori parlamentari - aggiunge - hanno tempistiche antiquate, molto lente. Questa cattiva abitudine che il martedì si inizia a lavorare e il giovedì si finisce, la trovo irritante. Va aumentata la produttività. Lo dico con il rispetto verso i tanti parlamentari che lavorano e producono leggi. Ma il problema esiste».

Crosetto fulmina Zaki con ironia: la frase che lo manda al tappeto sul volo di Stato

Poi il ministro affronta anche il nodo legato ai rapporti con la Cina. Alla luce della decisione di uscire dalla Via della Seta. «La scelta di aderire alla Via della Seta fu un atto improvvisato e scellerato, fatto dal governo di Giuseppe Conte». A sottolinearlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto nell’intervista al Corriere della Sera. «Il tema oggi è: tornare sui nostri passi senza danneggiare i rapporti. Perché è vero che la Cina è un competitor ma è anche un partner», afferma il ministro.