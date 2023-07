Patrick Zaki, Crosetto tuona contro Bonelli: cosa inventa quando non trova ragioni

19 luglio 2023 a

Il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki. La decisione è stata presa dopo la condanna a 3 anni di carcere dello studente egiziano, iscritto all'Università di Bologna. La notizia è stata commentata da Angelo Bonelli. Il co-portavoce di Europa Verde ha detto: "La grazia di al-Sisi è la conferma di un sistema feudale che dispone della vita delle persone". L'intervento del deputato di Avs è finito subito nel mirino del ministro della Difesa Guido Crosetto che, attraverso un tweet, ha spento ogni polemica.

La sentenza della corte speciale, che aveva condannato l'attivista per “diffusione di notizie false” per alcuni articoli scritti sui social, non era appellabile e ieri Zaki era stato arrestato immediatamente nell'aula del tribunale. Dei 3 anni, avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi. Dopo la condanna, erano stati diversi gli appelli per la concessione della grazia sia da parte del governo italiano che di quello degli Stati Uniti. Ora è arrivata la decisione del presidente egiziano al-Sisi e l'Italia festeggia la notizia della grazia per Patrick Zaki.

Si alza una voce, però, che è fuori dal coro. Angelo Bonelli, appresa la scelta del presidente egiziano, ha detto: "Siamo contenti che Patrick Zaki torni libero, possa tornare a Bologna e sposarsi con la sua compagna. La grazia di al-Sisi però è la conferma di un sistema feudale che dispone della vita delle persone e che conferma in maniera drammatica che questo è un regime che si basa sulla violazione dei diritti umani per determinare il controllo sociale sulla popolazione". Nelle mire del co-portavoce di Europa Verde il governo Meloni: "Violazione dei diritti umani su cui il governo italiano non fa nulla, anzi continua negli affari con l'Egitto. Noi continuiamo a invocare verità per Giulio Regeni, perché vogliamo vedere gli assassini di Giulio davanti a un tribunale", ha concluso. Le affermazioni del deputato di Avs non sono passate inosservate a Guido Crosetto. Il ministro della Difesa, attraverso un cinguettio, ha messo con le spalle al muro Bonelli. "Bonelli deve sempre essere contro a prescindere. E quando non trova ragioni, se ne inventa. Solo che in questo caso lo fa dimenticando l'art. 87, comma 11, della Costituzione italiana. Che prevede la Grazia", ha scritto.