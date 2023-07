Patrick Zaki, Crosetto lo fulmina con l'ironia: “Ci ha fatto risparmiare… Meglio”

22 luglio 2023 a

a

a

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è concesso per alcune dichiarazioni su Patrick Zaki a margine della rassegna «Gli incontri del Principe» andata in scena a Viareggio: “La decisione di Zaki di non accettare il volo di Stato per rientrare in Italia dall’Egitto è stata una scelta personale che ci ha fatto anche risparmiare dei soldi. Di conseguenza, va bene così”.

"Il suo visto...", Porro a valanga su Zaki: chi tira in ballo

Il fondatore di Fratelli d’Italia si sofferma poi sulla guerra tra Russia e Ucraina, con una nuova strenua difesa di Kiev: “Quando qualcuno dice che l’Ucraina fa scoppiare la terza guerra mondiale fa un errore. L’Ucraina ha fermato lo scoppio della terza guerra mondiale. Perché non fa parte della Nato e non ha costretto la Nato ad entrare in guerra. Se la Russia conquistasse l’Ucraina - ha sottolineato Crosetto - la guerra scoppierebbe con la Polonia o con i paesi Baltici. Ma la Polonia fa parte della Nato, i paesi baltici fanno parte della Nato. E allora lì sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale”.

Zaki, cosa c'è dietro ai 4 no al governo. Gelo della Farnesina: "Abituati a tutto"



“La vicenda dell’Ucraina è straordinaria per come un singolo uomo può cambiare il mondo - ha aggiunto il ministro parlando della figura del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky -. I russi pensavano che la guerra dovesse durare una settimana. Gli americani mandano per due volte un elicottero a Kiev per prelevare Zelensky e portarlo via. Ma Zelensky dice no. E lì cambia la storia. Se fosse andato via, adesso il mondo sarebbe diverso. Non solo. C’è un’altra cosa che né gli americani né i russi si aspettavano, tutti gli ucraini la pensavano come lui. Non si arrendono e i russi si fermano. L’Occidente non era preparato e si è trovato a dover gestire una situazione che nessuno si aspettava”.