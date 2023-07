Sondaggio Swg, il partito di Meloni cresce ancora. Che succede a Schlein

24 luglio 2023 a

Le ultime rilevazioni del sondaggio Swg parlano chiaro. Enrico Mentana ne ha parlato durante l'ultima edizione del suo TgL7. Il partito del premier Meloni gode di ottima salute. Nell'ultima settimana Fratelli d'Italia è cresciuta dello 0,5% passando da 28,7% a 29,2%. Discorso diverso per i due alleati del premier. La Lega perde lo 0,2% e passa dal 9,8% al 9,6%. Analogamente Forza Italia passa dal 7,5% al 7,2% perdendo lo 0,3%.

Ma che succede a sinistra? Il partito di Elly Schlein è in caduta libera perde addirittura lo 0,4% passando dal 20% al 19,6%. Verdi e Sinistra, invece, ne approfittano ma guadagnano solo lo 0,1%. Esulta anche Azione di Carlo Calenda che guadagna lo 0,2%. Renzi non ce la fa e dal 2,9% passa al 2,7% lasciando per strada lo 0,2%.