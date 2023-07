Sondaggio Usa, Biden è al capolinea: distacco senza precedenti con Trump

23 luglio 2023 a

Se negli Stati Uniti si votasse oggi per le elezioni presidenziali, Donald Trump batterebbe l’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden. È quanto emerso dal sondaggio Harvard-Harris secondo cui il tycoon condurrebbe di cinque punti percentuali rispetto al presidente. Non solo. Secondo il rilevamento, tra i candidati repubblicani si registra l’ascesa del finanziere estremista Vivek Ramaswamy, che tallona il governatore della Florida Ron DeSantis.

Trump, inoltre, batterebbe anche la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, se dovesse candidarsi in caso di ritiro o problemi di salute di Biden. Il tycoon guida con il 45% dei consensi, contro il 40 di Biden, anche se il 70% degli intervistati preferirebbe vedere un altro candidato alla Casa Bianca. Tra gli elettori repubblicani, Trump guida le primarie di partito con il 52% di consensi, ben quaranta punti in più rispetto a DeSantis, la cui campagna improntata sul modello copia dell’ex presidente non sembra aver sfondato. Appena due punti dietro, con il dieci per cento, Ramaswamy. Numeri che preoccupano i dem degli Usa.