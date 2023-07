Sondaggio YouTrend: Fratelli d'Italia vola, vette irraggiungibili. Pd in caduta libera

19 luglio 2023 a

Il partito di cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è leader continua a non avere rivali. Fratelli d'Italia svetta tra le forze politiche e non lascia scampo alle opposizioni. Intanto il Partito democratico è in caduta libera. Stando a quanto fotografato dall'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, i dem non riescono a riconquistare terreno e non incontrano il consenso degli elettori. Nelle intenzioni di voto, infatti, è FdI a conquistare la piena approvazione degli italiani.

È stato diffuso l'ultimo sondaggio Quorum/Youtrend, realizzato per Sky TG24. Come premesso, Fratelli d'Italia domina nelle intenzioni di voto, settimana dopo settimana. Il partito del premier Giorgia Meloni si conferma la prima forza politica del Paese, salendo dell'1,6% e conquistando il 30,3%. La prima opposizione dell'Italia resta sempre il Partito democratico che, tuttavia, cade a picco e non riesce a rimontare. Il partito guidato da Elly Schlein, infatti, scende dell'1,1% e si aggrappa a un 19,5%.

Balzo in avanti anche per la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,6% e arriva all'8,8%. Lieve calo per Forza Italia. L'effetto Berlusconi sembra ormai concluso. Il partito di cui Antonio Tajani è da poco diventato segretario nazionale, forse in cerca di nuovi equilibri, scende dell'1,8% e arriva al 6,0%. Noi Moderati scende dello 0,2% e si ferma all'1,0%. L'Alleanza Verdi e Sinistra, di orientamento ambientalista e socialista democratico sale dello 0,8% fino al 4,0%. Cresce, anche se di poco, +Europa dello 0,7% fino al 2,7%.

Scende anche il partito di Giuseppe Conte. Il Movimento 5 stelle scende dello 0,1% e arriva al 15,5%. Azione, il partito di Carlo Calenda, conferma la sua posizione e resta al 3,5%. Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi, fa un passo in avanti: sale dello 0,2% e arriva al 2,7%. Anche Per l'Italia registra una crescita. Con lo 0,1% in più arriva all'1,8%.