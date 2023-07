Condanna Patrick Zaki, la promessa di Giorgia Meloni: il nostro impegno continua

18 luglio 2023 a

Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni di carcere. Il premier Giorgia Meloni commenta la notizia mettendo in evidenza che l'impegno del suo governo proseguirà nel tempo per arrivare a una soluzione positiva di tutta la vicenda. «Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato in una nota la notizia della condanna del giovane universitario egiziano Patrick Zaki. Il neolaureato dell’Università di Bologna è stato condannato a 3 anni di carcere dal Tribunale per reati contro la sicurezza di Mansoura in Egitto sulla base di un post pubblicato nel 2020.

Patrick Zaki è stato condannato in Egitto a 3 anni di carcere, senza possibilità di appello e cassazione, ed è già stato arrestato in Tribunale, dove si trovava per la lettura della sentenza. Il ricercatore sarà trasferito presso la stazione di polizia di Gamasa, al Cairo. Zaki, ricercatore presso l’Egyptian Initiative for Personal Rights, è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per la sicurezza dello Stato di emergenza, sulla base di un articolo di opinione pubblicato nel 2020.