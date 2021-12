Liberato Patrick Zaki, il Pd è in lutto

10 dicembre 2021 a

Patrick Zaki è stato liberato e ha pubblicato il suo primo tweet in italiano: "Libertà, libertà, libertà". Se si va a curiosare sul suo profilo Twitter, però, si nota che il social del giovane ricercatore egiziano è seguito da centinaia di follower ma ne segue solo due: Google e Antonio Tajani. Ebbene sì proprio il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, Coordinatore nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

La vicenda del giovane studente egiziano dell’Università di Bologna incarcerato per 22 mesi è stata seguita da tutto il Paese e non solo. La sinistra italiana, però, ha provato in tutti i modi di intestarsi la vittoria per la scarcerazione avvenuta lo scorso 8 dicembre. A quanto pare, però, lo studente egiziano non sembra essersene accorto o, perlomeno, non sembra essere molto riconoscente nei confronti della sinistra. Se sui social Zaki segue solo Antonio Tajani un perché ci sarà...e manda in lutto il Pd.

