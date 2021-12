Zaki: la prima cosa che ho fatto da libero? Una doccia con l'acqua calda

12 dicembre 2021 a

"E' grazie a tutti voi se sono a casa". Lo ha detto Patrick Zaki a "Che tempo che fa" su Rai3. "Adesso sto proprio bene - ha aggiunto - devo ringraziare tutti. Sto cercando ancora di capire che cosa mi è successo, mi sembra di essere in un sogno". "Quale è la prima cosa che hai fatto quando sei arrivato a casa? ", gli ha chiesto Fabio Fazio, e Zaki ha risposto semplice semplice: "Una doccia. Avevo bisogno che l'acqua calda scorresse sul mio corpo. Poi naturalmente sono stato con la mia famiglia". Quando ha capito che sarebbe stato libero? "Quando ho visto davanti a me la strada di fronte alla stazione di polizia".

Patrick poi ha detto di essere grande tifoso del Bologna, "e voglio andare allo stadio il prima possibile. Il Bologna ha perso con il Torino oggi? Va beh, sono cose che succedono, ma non mi sembra che la squadra quest'anno stia andando male. Mi sento un bolognese, voglio vivere a Bologna e fare qualcosa per questa città che mi ha sostenuto in questi mesi".

