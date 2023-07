Meloni, l'attacco di Bonelli (Avs): "Non si sta comportando da mamma"

15 luglio 2023 a

"Meloni non si comporta da mamma per l'Italia". Il giudizio arriva da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. Al centro del discorso del parlamentare il caldo che si registra oggi a Roma e che peggiorerà nei prossimi giorni, a causa dell'ingresso dell'anticiclone Caronte. "Di fronte a questa drammatica emergenza climatica è inaccettabile la sfrontatezza della presidente Meloni che parla di ultrà della transizione ecologica. Il suo non è un comportamento da premier e tantomeno da madre"

Bonelli prosegue poi attaccando ancora il presidente del Consiglio italiano "Quando le fa comodo - dichiara di parlare da mamma che si preoccupa del futuro della sua comunità, cosa che non sta facendo nell’affrontare l’emergenza climatica". Meloni è accusata di non fare nulla "per mettere in campo poltiche di contrasto serie, anzi partecipa ai comizi della destra ultranazionalista Vox che vuole abrogare le leggi sul clima e uscire dall’accordo di Parigi". Per il momento il premier ha evitato di commentare le affermazioni di Bonelli, glissando sulla questione.