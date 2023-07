Meloni contro gli eco-vandali: "No al fondamentalismo ecologico"

Sullo stesso argomento: PP e Vox preparano la valanga sulla sinistra: il sondaggio è umiliante

13 luglio 2023 a

a

a

"Basta con il fondamentalismo ecologico". E' arrivato forte e chiaro il messaggio del premier Giorgia Meloni, in collegamento a Valencia durante un'iniziativa di "Vox", in vista del voto spagnolo del 23 luglio. Meloni, intervenuta per sostenere Santiago Abascal, ha sottolineato che "la sostenibilità ecologica deve andare di pari passo con quella economica. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l’uomo, crediamo che il lavoro dell’uomo può aiutare la terra".

Video su questo argomento Meloni a Vox: "In Europa è arrivato il tempo dei patrioti"

Un passaggio del discorso del presidente italiano durante il comizio di Vox ha riguardato il tema dei migranti. "È fondamentale - ha detto Meloni - che i nostri Paesi possano difendere le proprie frontiere, che sono allo stesso tempo frontiere dell’Europa e il fatto di avere il mare come frontiera non può essere sinonimo di garanzia per trafficanti di poter proseguire i propri affari. Se siamo disposti a dare rifugio a chi fugge da un conflitto, non possiamo accogliere tutti i migranti economici che arrivano illegalmente sulle coste", ha aggiunto la premier, sottolineando che solo una "migrazione regolare può generare integrazione. L’alternativa è la radicalizzazione delle terze e quarte generazioni di giovani stranieri",