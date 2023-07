Salvini rinsalda l'asse con Le Pen e risponde a Tajani: "Non accetto veti"

03 luglio 2023 a

L'incontro faccia a faccia è stato annullato per la situazione in Francia dove continuano gli scontri, e così il leader della Lega Matteo Salvini e i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e il Presidente Jordan Bardella, hanno avuto un colloquio in videocollegamento. Il vicepremier si è subito interessato della situazione francese, che ha convinto i leader a rimandare l’incontro in presenza ad altra occasione. Salvini ha espresso solidarietà in particolare per vigili del fuoco, sindaci e poliziotti. Il videocollegamento è stata l’occasione per fare il punto della situazione in vista delle Europee, informa una nota della Lega. Salvini ha ribadito la determinazione a costruire una casa comune del centrodestra alternativa ai socialisti, senza veti. Obiettivo: "Realizzare il primo storico governo di centrodestra, in contrapposizione alla sinistra delle tasse e dell’immigrazione selvaggia".

Salvini e Le Pen hanno confermato i reciproci sentimenti di stima e amicizia. Il leader della Lega si è detto convinto che una fetta del Ppe desideri guardare a destra e recidere una volta per tutte gli accordi con la sinistra. "Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e non accetto veti sui nostri alleati - ha ribadito Salvini a Le Pen rispondendo indirettamente alla critiche di Antonio Tajani -. L’unica speranza di cambiare l’Europa è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra. Chi si comporta diversamente, fa un favore ai socialisti".

Il leghista ha poi detto ai due leader francesi che «l’unico centrodestra presente in un grande Paese come la Francia siete voi». La videoconferenza si è conclusa con l’intenzione di organizzare al più presto una riunione con tutti i leader del gruppo Identità e Democrazia, con la convinzione che sarà «sempre più attrattivo anche per altre forze politiche interessate a cambiare l’Europa».