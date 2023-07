Elezioni europee, la Lega replica a Tajani: “Preferisci il Pd? No ai diktat”

03 luglio 2023 a

Le parole di Antonio Tajani, che ha chiuso a qualsiasi alleanza con Marine Le Pen, non sono piaciute in casa Lega. Gli europarlamentari del Carroccio Marco Zanni, capogruppo Id, e Marco Campomenosi, capodelegazione Lega al Parlamento Europeo, hanno risposto così alle dichiarazioni del nuovo leader di Forza Italia sulle alleanze europee: “Davvero l’amico Tajani preferisce continuare a governare con Pd, Socialisti e Macron? La Lega lavora per cambiare la maggioranza in Europa e dare vita, finalmente, a un progetto di centrodestra unito, capace di dare risposte concrete ai cittadini dopo anni di mal governo delle sinistre. Non è il momento dei diktat, né di decidere a priori chi escludere dal progetto di centrodestra europeo, tanto più se questo arriva da chi fino a oggi è stato a braccetto di Pd e socialisti in Ue”.

“Chiediamo - tuonano gli europarlamentari della Lega - più rispetto per i colleghi del gruppo Id. È proprio grazie ai voti dei nostri alleati francesi del RN e tedeschi di AfD se, insieme al Ppe, siamo riusciti a respingere l’ultima eurofollia green non più tardi della scorsa settimana. Ci rifiutiamo di pensare che qualcuno che si definisce ‘di centrodestra’ possa preferire Macron e le sinistre alla Le Pen. Il percorso indicato da Matteo Salvini è l’unica alternativa possibile. Altrimenti, forse qualcuno nel Ppe vuole illudere gli elettori fingendo di cercare un’altra strada ma, di fatto, continua a scegliere di governare un continente secondo l’agenda dettata da sinistre illiberali, nemiche di industria e lavoro, che - chiosano Zanni e Campomenosi - fomentano le piazze in Francia e in Belgio”.