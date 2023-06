Milano, colpo del governo Meloni: via libera sulla sede del Tribunale europeo dei brevetti

26 giugno 2023 a

a

a

Il Tribunale unificato dei brevetti è una nuova corte internazionale con giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. E avrà una sua sede a Milano. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha aggiornato tutti con un messaggio sil proprio profilo Twitter: “Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti(TUB). Il comitato amministrativo del TUB, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Una buona notizia per l’Italia e un riconoscimento per Milano”.

Sul nuovo tribunale Ue c’era stata polemica negli scorsi mesi, vista la possibilità che Milano venisse esclusa dalle città inizialmente in lizza per sostituire Londra, che ha perso la sede a causa della Brexit. “La resistenza contro il trasferimento a Milano di tutte le competenze originariamente assegnate a Londra è forte, ma noi intendiamo mantenere la nostra posizione altrettanto vigorosamente” le parole di qualche settimana da del ministro Carlo Nordio. Ora il governo Meloni è riuscito a vincere le resistenze e il capoluogo della Lombardia ha avuto il via libera.