Santanchè non si preoccupa dell'inchiesta di Report: sono rilassata. Ma c'è un dispiacere

Daniela Santanchè è finita al centro delle polemiche dopo l’inchiesta di Report andata in onda lunedì 19 giugno su Rai3 in merito alla gestione delle aziende Visibilia e Ki Group. A parlare della vicenda è la stessa ministra del Turismo ed esponente di Fratelli d’Italia, che ha partecipato all’evento ‘Capri d’autore’: “Sono tranquilla e rilassata mi dispiace solo da mamma che soffre perché mio figlio non può capire, ma sono resiliente e sono tranquilla. Io sono tranquilla, mio padre era l’ottavo figlio di contadini, oggi non c’è più, mi continua a mancare e mi ha insegnato due cose. Se non fai male non avere paura se non rubi non devi nascondere”.

“Non ho niente - ha aggiunto Santanchè - contro le spiagge libere ma occorre dignità, la spiaggia deve essere pulita, la tassa di soggiorno è una tassa che serve per mettere in ordine ciò che è spazio turistico, deve essere una tassa di scopo. Pensate i bassi di Napoli per un americano è il massimo dell’emozione. Dobbiamo aumentare la nostra offerta turistica, turismo sostenibile, non solo green, anche sostenibilità economica e sociale, e poi il turismo esperienziale”.