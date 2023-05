Rai, Santanchè ride in faccia a Lucia Annunziata: "Surreale"

Giada Oricchio 27 maggio 2023 a

Lucia Annunziata si è dimessa in aperto dissenso con l’operato del governo Meloni sulle nomine Rai. Via anche Fabio Fazio, passato a Discovery, ma per altri motivi. In bilico Corrado Augias e Marco Damilano. Questo significa meno pluralismo nella tv pubblica come sostiene Elly Schlein, segretaria del Partito democratico? No, almeno secondo Daniela Santanchè.

La ministra per il Turismo, in collegamento con la trasmissione “L’Aria che Tira” su La7, venerdì 26 maggio, ha commentato l’addio di Annunziata con una grassa risata. Un modo poco istituzionale cui sono seguite parole taglienti: “È una storia surreale. Mi viene da ridere – ha detto Santanchè - Ma non sono le mie competenze”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha tenuto a sottolineare che la maggioranza di centrodestra sta rimettendo al centro il pluralismo perché “fino ad ora era un monocolore del Pd”.

Dopo la stoccata all’opposizione, Santanchè ha chiuso il breve intervento con un messaggio sibillino: “Vado a lavorare, ma vediamo… abbiamo tanti esempi di gente che si stracciava le vesti e poi l’abbiamo trovata in campagna elettorale”. Prevede una discesa in campo politico di Lucia Annunziata?