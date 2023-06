Schlein? Il Pd esplode, retroscena di Franco: "È solo l'inizio", gelo a In Onda

04 giugno 2023 a

Il parallelismo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, le due leader protagoniste dei principali schieramenti al governo e all'opposizione, semplicemente non esiste. "C'è solo Giorgia Meloni", spiega Massimo Franco nel corso della puntata di domenica 4 giugno di In Onda, su La7. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo, l'editorialista del Corriere della sera rovina la serata alla galassia dem.

Schlein "sta inseguendo un'agenda molto movimentista che da una parte erode i voti grillini", afferma il giornalista ricordando i risultati alle urne e nei sondaggi del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, "ma dall'altra non mi sembra che le faccia conquistare altri ceti". I problemi vengono da lontano. "Il Partito democratico è in crisi da anni, crisi coperta dal potere ma adesso è chiaro che il potere non c'è più e non si sa per quanto tempo non ci sarà più", è l'analisi di Franco.

Gli equilibri del Pd, già compromessi, ora saltano del tutto, spiega il giornalista secondo cui "post-popolari e post-comunisti" stavano insieme solo perché al governo. Insomma, la crisi del Pd e la lotta interna delle correnti durano da anni ma adesso la bolla sta per esplodere definitivamente: "Siamo solo all'inizio", conclude Franco.