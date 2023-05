Lega, Matteo Salvini confermato segretario: "Pronti a cambiare l'Europa"

Luigi Frasca 30 maggio 2023 a

Ieri è stato il giorno del Consiglio federale della Lega nella sede del partito in via Bellerio a Milano. La prima novità è la conferma del raduno di Pontida confermato per il 16 e 17 settembre. L’auspicio in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo è di «costruire un centrodestra alternativo alla sinistra», con buona pace dei fautori della «maggioranza Ursula». Circa due ore e mezza di riunione, prima dell’incontro definito «lungo e cordiale» ad Arcore fra Salvini e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, trovato «in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato». Il confronto, secondo fonti del partito, fra i due è stata un’occasione «per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi mesi di governo, commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative che sono assolutamente confortanti per il centrodestra e ragionare sul futuro in vista delle elezioni europee». Ecco, proprio il voto per l’Europarlamento del 9 giugno 2024 è fra i temi trattati ancora una volta dal «parlamentino» del Carroccio, in cui era presente anche il vicesegretario e ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Al momento, il centrodestra è schierato in ordine sparso: Forza Italia è nel «Partito popolare europeo», Fratelli d’Italia nel gruppo dei «Conservatori e riformisti europei» e il Carroccio fa parte di «Identità e democrazia». La Lega, dal canto suo, conferma il «giudizio negativo» sull’asse tra Ppe e Socialisti e, quindi, «l’auspicio è costruire un centrodestra alternativo alla sinistra». Ma è stato confermato anche «pieno mandato» al segretario Salvini per incontri a 360 gradi in vista appunto delle elezioni europee. E l’obiettivo del partito di via Bellerio «non cambia: vuole essere determinante a Bruxelles per cambiare le politiche ideologiche contro lavoro, sviluppo, auto, casa, famiglia e made in Italy». E non solo. Il Consiglio federale del Carroccio ha stabilito che il raduno sul pratone di Pontida si terrà nel weekend del 16 e del 17 settembre, con il sabato dedicato come da tradizione all’assemblea dei giovani e la domenica agli interventi sul mega palco allestito nella cittadina bergamasca. Mentre i congressi regionali dovrebbero tenersi a partire da metà giugno nelle Marche, in Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta. La riunione del Consiglio federale leghista si è chiusa, però, prima di conoscere i risultati dei ballottaggi. Poi giudicati «straordinari» nella Lega, perché «confermano l’ottimo stato di salute del centrodestra» e sono «frutto del mix tra gradimento dei candidati e apprezzamento per l’azione di governo a livello nazionale».

In una nota la Lega ha commentato i risultati delle amministrative: «Straordinarie conferme in Toscana e vittoria simbolo a Ventimiglia con l’ex parlamentare Flavio Di Muro: la Lega festeggia e per la prima volta entrerà nelle giunte ad Ancona e Brindisi. Matteo Salvini sta salutando gli ottimi risultati del centrodestra al ballottaggio. Ha chiamato i sindaci eletti e anche lo sconfitto Francesco Rucco di Vicenza, protagonista di un grande recupero di consensi rispetto al primo turno ma insufficiente a ribaltare il risultato. Salvini tiene a evidenziare che, da Vicepremier e ministro, continuerà la massima collaborazione con tutti i Comuni».