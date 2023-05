Mentana sotterra Schlein e Conte: "Il vero problema...", bordata in diretta

30 maggio 2023 a

Tutto in 48 ore. Tanto è bastato per smontare l'entusiasmo della galassia dem per Elly Schlein dopo la batosta elettorale dei ballottaggi delle amministrative. A dedicare un commento al solito psicodramma della sinistra, che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, è il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che è intervenuto dopo il treno di servizi con le reazioni politiche al voto nei comuni.

Schlein è passata dalle lodi sperticate alla critica più in generosa, afferma il giornalista, "sembra la poesia del servo encomio e di codardo oltraggio", dice citando il 5 maggio di Alessandro Manzoni. "Tutto contemporaneamente, nel giro di 48 ore", Schlein "non era evidentemente una figura salvifica e non può essere la responsabile" della sconfitta, afferma il giornalista.

"Il vero problema è che non si sa veramente quale sia la posizione delle forze di opposizione rispetto ai problemi del Paese, rispetto alla prospettiva, rispetto al futuro", commenta Mentana con riferimento al Pd ma an che ai 5Stelle, le due principali forze antagoniste al governo di Giorgia Meloni. "Volti ne vediamo anche tanti, ma quali sono le posizioni?", conclude il direttore del tg di La7,