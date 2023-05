Dimissioni Rai, il commento di Enrico Mentana su Lucia Annunziata

26 maggio 2023 a

Tengono ancora banco le nuove nomine in casa Rai. Dopo qualche ora dal voto del Consiglio di amministrazione, è arrivata l'addio da parte di Lucia Annunziata che abbandona così il servizio pubblico e il suo programma "Mezz'Ora in più". Ne ha parlato anche Mentana nel corso dell'editoriale all'interno del Tg La7.

"Il Parlamento continua a tenersi ben stretta la Rai - ha detto il direttore del Tg La7 - Tant'è che sono state fatte le nomine dei nuovi direttori secondo il solito copione: chi è in maggioranza è d'accordo, chi è all'opposizione ha tuonato. Quello che non ci si poteva aspettare è che anche Lucia Annunziata, come ha fatto nei giorni scorsi Fazio, ha annunciato che lascia l'azienda e il suo programma. "Sono in disaccordo col nuovo governo e, per coerenza, me ne vado io". Queste sono le parole di Annunziata che, peraltro, aveva già lasciato la Rai da presidente. Evidentemente Annunziata fa parte di quella categoria che preferisce andarsene da sola, con le sue gambe".