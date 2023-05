Tg La7, Enrico Mentana in imbarazzo: salta tutto, silenzio totale

Francesco Forgione 25 maggio 2023 a

Enrico Mentana perde la voce durante la diretta: saltano i titoli d’apertura. Durante il telegiornale di LA7 dello scorso 23 Maggio, il conduttore milanese è incappato in un piccolo incidente durante la messa in onda. Mentre era intento a leggere le notizie di apertura del tg, Mentana ha dapprima sofferto per un colpo di tosse e successivamente si è ammutolito lasciando scorrere i titoli del tg nel silenzio più totale. Dopo qualche secondo, la telecamera ha inquadrato il conduttore che ha svelato di aver perso per qualche istante la voce: “Stasera i titoli li avete dovuti leggere da soli, perché la voce se ne è andata sul più bello”.

In realtà non è la prima volta che il Direttore del TgLA7 incappa in questo tipo di inconveniente. Infatti nel 2016, sempre durante l’apertura del telegiornale, Mentana fu colto da un attacco di tosse che lo costrinse a prendersi una pausa per riprendere fiato creando attimi di imbarazzo. Anche stavolta però, questo piccolo imprevisto non ha compromesso lo svolgimento dell’edizione del tg che Enrico Mentana ha concluso regolarmente senza ulteriori problemi.