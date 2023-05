Otto e mezzo, Padellaro inchioda Schlein: "Ma dov'è il vento di sinistra?"

Giada Oricchio 29 maggio 2023 a

Pd e Elly Schlein senza scampo dopo la pesante sconfitta nei ballottaggi delle elezioni comunali. Antonio Padellaro, editorialista e già direttore de “Il Fatto Quotidiano”, ospite del talk preserale di La7 “Otto e Mezzo”, lunedì 29 maggio, picchia duro sulla sinistra: “Schlein dice che il vento di destra è ancora forte, va bene, ma dov’è il vento di sinistra? Sono passati otto mesi dal 25 settembre 2022 (le elezioni politiche, nda)…”, “Schlein però è stata eletta solo due mesi fa” ha replicato la conduttrice Lilli Gruber senza convincere Padellaro che ha proseguito: “Nessuno butta la croce addosso a Schlein. Il tema è che dopo otto mesi la lunghissima traversata nel deserto (del Pd, nda) non si è ancora conclusa. Un partito, se esiste, deve organizzare sé stesso con un progetto su alcuni punti fondamentali e poi deve organizzare le alleanze. E qui c’è responsabilità anche dei 5 Stelle che continuano a escludere accordi. Male, molto male. L’elettore di sinistra si chiede ‘io che vado a votare a fare?’”.

Per una volta, tutti gli ospiti, da Massimo Cacciari ad Alessandro Sallusti passando per Lina Palmerini, si sono uniti in un coro di critiche ai dem e a una sinistra “liquefatta”, senza identità e radicamento sul territorio.