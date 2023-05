Lupi fa la proposta a Matteo Renzi: se sceglie il centrodestra venga con noi

20 maggio 2023 a

a

a

Dialogo tra forze moderate. E' quello che si augura Maurizio Lupi, presidente di "Noi moderati" all'interno della coalizione di centrodestra. Lupi fa un'esplicita proposta a Matteo Renzi: creare un'allenza tra moderati e popolari in vista di future convergenze programmatiche. «Credo che il dialogo tra le forze culturali e politiche che si rifanno alla tradizione popolare e Fratelli d’Italia, che è una grande proposta politica conservatrice, sia fondamentale. L’alleanza tra conservatori e popolari rappresenta una sfida interessante sia per l’Italia sia per l’Europa. A una condizione, però: le forze centriste non devono rincorrere i conservatori ma devono tornare a pensare alla loro tradizione, proiettandola verso il futuro». Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, in un'intervista al Corriere della Sera, alla vigilia del congresso.

Rinasce lo Scudocrociato: alle elezioni torna lo storico simbolo della Dc

«La stabilizzazione di una proposta di governo del centrodestra, non nel breve, ma nel medio e lungo periodo, è data solo da una forte connotazione moderata. Se si fa sparire, si rischia di avere una proposta di governo del Paese incompiuta. Il compito politico che ci diamo è ridare forza a quella proposta», ha continuato Lupi che su Matteo Renzi dice: «In molti hanno pensato, dopo anni di governi non politici, che il bipolarismo fosse superato, ma non è così. Gli italiani hanno scelto il centrodestra e il centrosinistra è andato all’opposizione».