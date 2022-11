Stasera Italia, Lupi seppellisce le Ong e svela il rischio: “Strumenti dei trafficanti di uomini”

16 novembre 2022 a

Maurizio Lupi, deputato e leader di Noi Moderati, è tra gli ospiti della puntata del 16 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede la figura di Barbara Palombelli come conduttrice, e avverte tutti dal grande rischio che corrono le Ong nell’attuare i comportamenti visti a più riprese per salvare i migranti: “Non si mette in discussione il ruolo delle Ong, ma c'è il rischio che diventino, magari inconsapevolmente, strumenti dei trafficanti di uomini, come se fossero dei traghetti. Tutto questo va fermato, insieme alle Ong. Tutti, compreso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, abbiamo citato un codice di comportamento che era stato fatto tra l’altro da Marco Minniti, un ministro di centrosinistra, che è stato tra l’altro sottoscritto solo da quattro Ong. Prevedeva esattamente una modalità in cui la missione di salvare vite umane non diventava inconsapevolmente lo strumento in mano ai trafficanti di esseri umani, che - conclude Lupi - sanno che possono contare su traghetti e battelli che li salvano”.