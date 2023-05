Roma, Lamberto Giannini è il nuovo prefetto. Vittorio Pisani capo della polizia

11 maggio 2023 a

Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia di Stato. Prenderà il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma. E' quanto è stato deciso dal Consiglio dei ministri. Complimenti per le nuove nomine sono state fatti dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - ha detto il ministro dell'Interno - Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi al servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini».

Grande soddisfazione viene espressa anche dai vertici dell'amministrazione capitolina, come testimoniano le parole di Monica Lucarelli, assessore alla Sicurezza di Roma Capitale. «Congratulazioni e buon lavoro a Lamberto Giannini appena nominato Prefetto di Roma. Sicura di una collaborazione per una capitale più sicura». Così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. «Ringrazio il Ministro Piantedosi per aver ripagato l’attesa di 2 mesi con una nomina importante, come promesso un Prefetto all’altezza della situazione e delle sfide che la nostra città dovrà affrontare nel breve e nel lungo periodo». «Il Prefetto Giannini non solo è romano ma ha anche guidato a lungo la Digos nella Capitale. Sono convinta che, grazie alla lunga esperienza, riconosciuta in campo nazionale e internazionale, e sempre a servizio delle Istituzioni e dei cittadini, sarà un punto di riferimento per rendere più sicura la nostra Capitale. Con lui Roma ha un alleato in più contro la delinquenza», conclude Lucarelli.