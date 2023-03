Roma, nuovo omicidio a Tor Pignattara. Morto Andrea Fiore

27 marzo 2023 a

Roma violenta, ancora sangue nella Capitale. Ancora un omicidio a Roma dove un uomo è stato ucciso in casa a colpi di pistola. È successo poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì in via dei Pisoni, zona Quadraro- Torpignattara. La vittima, il 54enne Andrea Fiore, aveva precedenti penali per droga: con tutta probabilità ha aperto la porta al killer e, dopo esser stato ferito, ha cercato aiuto e chiamato la polizia, ma quando gli agenti e il 118 sono arrivati nell’appartamento, era già morto. È il quarto omicidio in meno di tre settimane nella Capitale e il delitto è avvenuto a 700 metri dal luogo dell’agguato a Luigi Finizio, il 51enne imparentato con il clan Senese assassinato il 13 marzo in via dei Ciceri. La squadra mobile è al lavoro per capire se ci sia un collegamento tra i due delitti.

Nella Capitale si sono registrati oltre 10 tra omicidi e gambizzazioni negli ultimi 2 mesi: una scia di sangue che si concentra prevalentemente nel quadrante est della città ma tocca anche altre zone, e proprio in occasione dell’omicidio Finizio, il sindaco Roberto Gualtieri si era detto «preoccupato della escalation criminale» e aveva chiesto l’immediata nomina del nuovo prefetto e la convocazione urgente di un comitato per l’ordine e la sicurezza teso a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti.

A Palazzo Valentini si attende il nome del nuovo prefetto, dopo che, il 9 marzo scorso, Bruno Frattasi ha lasciato l’incarico per andare a ricoprire il ruolo di capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La nomina potrebbe arrivare nella riunione del Consiglio dei ministri in programma martedì 28 marzo e, tra i nomi in pole position, ci sono quelli di Claudio Palomba e Laura Lega: attuale prefetto di Napoli il primo, capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la seconda. Lega è stata prefetto di Treviso e di Firenze, mentre Palomba è stato più volte subcommissario nei comuni di Anzio, Velletri, Nuoro, Pomezia, e commissario a Rocca Priora, Grottaferrata e Gioia del Colle. Inoltre a Roma ha ricoperto, nel 2008, il ruolo di commissario per la predisposizione del piano di rientro del Comune