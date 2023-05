Il sondaggio sul decreto lavoro è umiliante per Schlein e Landini: Meloni stravince

07 maggio 2023 a

Negli ultimi giorni è infiammata la polemica della sinistra nei confronti del governo per le misure contenute nel decreto lavoro. Ma cosa pensano gli italiani dell'ultima mossa portata avanti da Giorgia Meloni e dal governo? A rispondere a tale domanda ci ha pensato un sondaggio di Lab21.01 realizzato per Affari Italiani, nel quale si chiede quale linea viene appoggiata tra quella dell'esecutivo e quella di protesta portata avanti a braccetto da Elly Schlein e Maurizio Landini. Il risultato per la leader del Pd e quello della Cgil rappresenta una sonora sconfitta: il 37,9% degli intervistati appoggia le critiche, che hanno portato anche ad una manifestazione in piazza a Bologna, mentre il 62,1% sta dalla parte del governo.

Schlein e Landini coppia sinistra contro il taglio delle tasse

Il sondaggio compie poi un'analisi della sfida diretta tra le due donne leader degli opposti schieramenti della politica italiana. "Secondo lei tra Meloni e Schlein chi rappresenta meglio i valori in cui crede?" la domanda posta agli intervistati. E anche qui prevale nettamente la figura portante del centrodestra: Meloni accumula il 59,4% del gradimento, mentre Schlein si ferma al 40,6%. È da notare in particolare la tendenza del sondaggio: rispetto all'ultima rilevazione la dem scende dello 0,2%, mentre la presidente del Consiglio va su dello 0,2%. Differenze senza storia.