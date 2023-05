Forza Italia, il ritorno di Berlusconi in video: “Pronto a lavorare e a combattere”

06 maggio 2023 a

"Eccomi, sono qui per voi per la prima volta dopo un mese in camicia e giacca". Inizia con queste parole il videomessaggio inviato da Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia in corso a Milano. Abito e camicia blu e spilletta del partito appuntata alla giacca, nel video, registrato dall'ospedale San Raffaele di Milano dove Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile, il leader di FI ed ex premier appare seduto a una scrivania con dietro il manifesto della convention con il simbolo di Forza Italia e le bandiere dell'Italia e dell'Europa.

“Qualche notte fa, qui al San Raffaele - racconta Berlusconi - mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda ‘perché siamo qui?’ E lei mi disse 'Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà?'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero. Ho superato una polmonite pericolosissima. Non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane. Ho lavorato alla nuova organizzazione del partito. Sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà”.

Da Berlusconi, che ha registrato un intervento da una ventina di minuti, sono arrivati anche dei segnali agli altri leader del centrodestra: “Siamo la spina dorsale di questo governo, siamo il pilastro essenziale della maggioranza. Un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati a cui ci lega non solo un programma comune ma un rapporto di amicizia. Forza Italia - ha detto ancora - è per noi come una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani. Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno - la chiusura del videomessaggio - riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere. Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del '94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà”.