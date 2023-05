Convention Forza Italia, il partito si ricompatta e omaggia Berlusconi

05 maggio 2023 a

a

a

Un applauso «che si è sentito fino al San Raffaele», dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è ricoverato da un mese, ha aperto i lavori della prima giornata della convention azzurra ‘La forza dell’Italia’, in corso agli East End Studios di Milano. È intorno alla figura del Cavaliere, il cui discorso chiuderà domani la manifestazione, che il partito si ritrova compatto: da ministri a viceministri, sottosegretari, coordinatori e capogruppo, tutti sono presenti. «Non potevo mancare alla convention, remiamo tutti nella stessa direzione» ha detto la presidente degli azzurri al Senato, Licia Ronzulli.

Video su questo argomento Conte aggredito a Massa: il video dello schiaffo del no-vax all'ex premier

Messaggi di unità arrivati a più riprese anche dagli altri big del partito, a partire dal coordinatore nazionale e vicepremier, Antonio Tajani. «Vogliamo confermare all’Italia che siamo una forza politica che conta all’interno del governo, guarda al futuro e ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi. Lui rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il futuro, è e sarà protagonista». A fargli eco il ministro delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati: «Da qui Forza Italia manda un messaggio molto forte. Oggi si vede che il partito c’è, è una presenza forte». La due giorni milanese «è una sorta di omaggio a Berlusconi, un modo per ringraziarlo per tutto quello che fa».

“Non intendiamo farlo”. Il governo gela Ue e Ucraina sulla produzione di armi

Gli auguri per una pronta guarigione al leader azzurro sono arrivati anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e dal presidente del Ppe, Manfred Weber, in videocollegamento con la kermesse: «Sei un combattente, sapevamo che ce l’avresti fatta, supererai anche questa sfida» il messaggio dei due. Dalla giustizia alla riforma della pubblica amministrazione, la due giorni è un’occasione per ricompattare il partito sulle sue storiche battaglie e offrire una prospettiva sul suo futuro in vista delle elezioni europee del 2024. «Siamo molto soddisfatti - il commento a fine giornata di Tajani - abbiamo affrontato tanti temi e ci sono stati anche momenti commoventi come l’incontro tra Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici». Secondo gli organizzatori, tra dirigenti e iscritti, sono almeno 1.500 le persone che hanno partecipato alla prima giornata e altrettante, se non di più, sono previste per domani.