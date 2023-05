Sondaggi politici e Supermedia: gli italiani rivoterebbero Meloni. E Forza Italia cresce ancora

Giada Oricchio 04 maggio 2023 a

Fratelli d’Italia è il partito più amato dagli italiani. Secondo la Supermedia di Youtrend prosegue la luna di miele tra Giorgia Meloni e i suoi elettori. FdI registra una gradimento del 28,8 per cento con una variazione minima negativa di -0,1. Sale il Partito democratico di Elly Schlein: l'inconsistente querelle sull’armocromia le ha regalato un +0,3 per cento per un totale di 20,4 per cento. Il M5s resta il terzo partito con il 15,9 per cento (+0,2).

Tornando al centrodestra, la Lega conferma sostanzialmente i valori di queste settimane: 8,9 per cento (-0,1), mentre cresce ancora Forza Italia. Se si votasse oggi, il partito fondato da Silvio Berlusconi avrebbe il 7,1 per cento (+0,1).

Dando uno sguardo al fu Terzo Polo, il 4,3 per cento del campione intervistato ha ancora fiducia in Azione di Carlo Calenda, mentre Italia Viva di Matteo Renzi (ormai concentrato sulla direzione editoriale de “Il Riformista”) è inchiodato al 2,9 per cento. Nessuna variazione per Verdi/Sinistra 2,9 per cento e per Italexit 2,1 per cento.

Al contrario +Europa cresce al 2,2 per cento (+0,1). Stabile Unione Popolare 1,4 per cento e flessione per il partito Noi Moderati 0,9 per cento (-0,2). La Supermedia di YouTrend/Agi è la media ponderata dei sondaggi politici nazionali condotta dai principali istituti di ricerca del paese. Include i rilevamenti demoscopici eseguiti tra il 20 aprile ed il 3 maggio 2023 dagli istituti Demos, EMG, Euromedia, Quorum, SWG e Tecnè.