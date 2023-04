Elly Schlein, rivolta Pd e sospetti in chat. "L'armocromista? E chi la paga?"

28 aprile 2023 a

Il 25 aprile, con le celebrazioni per la Liberazione che sono un totem per la sinistra, Elly Schlein non ha dato interviste. Lo ha fatto solo con un colloquio con Vogue in cui ha toccato il suo rapporto con la moda, rivelando di avvalersi di un'armocromista, un'esperta di abbinamenti, Enrica Chicchio, che a prezzi tutt’altro che democratici consiglia abiti e look. E nel Pd volano stracci. "Che poi intervista esclusiva a Vogue (nota rivista de sinistra) rilasciata il 25 aprile, la Festa della Liberazione... Non ho proprio parole. Forse sono sbagliato io...", scrive nelle chat interne del partito un esponente dem secondo quanto riporta il Corriere della sera.

Al di fuori della cerchia più vicina a Schlein, il cosiddetto "tortellino magico", c'è malcontento e non solo per l'armocromia... "Ecco perché non ha detto niente alla manifestazione, aveva l’esclusiva...". "Quello della Schlein sembrava un aumento di capitale, invece era un’opa ostile..." sono alcuni dei messaggi di fuoco amico.

A gettare benzina sul fuoco sono le parole della stessa armocromista, Enrica Chicchio, a Repubblica, con tanto di listino prezzi per i suoi servigi, anche se per Schlein avrebbe fatto un forfait. "Che poi si veste malissimo!". "E poi vorrei sapere chi la paga, lei o il partito?", sono gli sfoghi nelle chat interne. Ma non è solo una questione di eschimo o trench. La neosegretaria del Pd "fa tutto da sola, di noi non ascolta nessuno". Ma nel tortellino magico sono convinti, alle Europee, di prendere il trenta per cento.