Elly Schlein, l'armocromista da 300 euro l'ora scatena il Parlamento

28 aprile 2023 a

Elly Schlein infiamma ancora una volta la politica. Ma questa volta non per le sue decisioni (o non decisioni) politiche ma per un’intervista che ha fatto a Vogue Italia. Un lungo colloquio nel quale non ha rivelato particolari scelte politiche ma ha parlato di come sceglie il suo abbigliamento, rivelando di avere una consulente d’immagine. E una personal shopper. «Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo - ha detto - A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio». Che cosa è l’armocromia?

Si tratta in estrema sintesi di un metodo per scegliere e determinare i colori dell’abbigliamento in armonia con la carnagione della pelle, quello degli occhi e dei capelli di una persona per studiare e costruite i propri outfit e il proprio guardaroba. La sua «confessione» ha fatto partire una serie di battute e sfottò da parte di altri esponenti politici. Il primo Carlo Calenda: «Come è noto io sono molto "élite" - ha scritto in un tweet- ma vi giuro che ignoravo l’esistenza dell’armocromista come figura professionale. Colpa mia».

Più graffiante Francesco Bonifazi, ex Pd oggi in Italia Viva: «Tutti a chiederci: chi sarà il prossimo del Pd a entrare in Italia Viva? Non possiamo rispondere. Magari stiamo trattando riservatamente con l’armocromista e la personal shopper di Elly Schlein, chissà». Infine Alessia Ambrosi, deputata di FdI: «Cara @ellyesse, ma davvero paghi una #personalshopper 300 euro l’ora per vestirti? Ovviamente i gusti vanno sempre rigorosamente rispettati: ma se cambiassi idea e servisse una mano (gratis) sono qua!